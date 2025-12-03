Європейський Союз додасть Росію до свого “чорного списку” країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Глобальна наглядова група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до “чорного списку”, незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.

Законодавці ЄС неодноразово закликали Європейську комісію зробити те, чого не змогла FATF. К

омісія зобов’язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для виключення Об’єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку на початку цього року.

В інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.

Зазначається, що Євросоюз вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС.

Внесення до “чорного списку” змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики.

ЄС зазвичай приєднується до рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей. AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.