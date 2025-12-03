За доказовою базою Служби безпеки України заочний вирок у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду отримав колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі в середу відомство зазначає, що, переховуючись за межами нашої держави, експосадовець активно співпрацює з російськими спецслужбами для проведення підривної діяльності в інтересах кремля.

“Серед іншого, Азаров регулярно поширює антиукраїнські наративи в ефірах московських пропагандистів. Під час виступів фігурант виправдовує збройну агресію рф, тимчасову окупацію частини України і розповсюджує фейки про суспільно-політичну ситуацію в нашій державі”, – йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі наголошують, що для ширшого “розгону” інформдиверсій Азаров використовує власні Телеграм- та Ютуб-канали, а також особисті сторінки у соцмережах.

Згідно з повідомленням, адмініструванням інформресурсів експрем’єра та підготовкою провокативних публікацій займалася його помічниця – колишня чиновниця однієї із райадміністрацій Києва.

“Також вона дистанційно домовлялася з представниками російських медіа про час і тематику участі Азарова в прямих ефірах або записі коментарів. Перед відправленням йому “тез” для виступів та публікацією дописів фігурантка погоджувала матеріали із колишньою колегою по держустанові, яка виїхала до москви і працює на Азарова”, – інформують в СБУ.

За матеріалами контррозвідки та слідчих СБУ суд визнав Азарова винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 28 та ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Одній з його помічниць суд заочно призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.