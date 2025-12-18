Професійний рекрутер має фасилітувати відбір та допомогти Наглядовій раді обрати найсильнішого кандидата.
передає Інше ТВ.
Залучений рекрутер – українське агентство MIRA Top Recruiting, яке понад 13 років спеціалізується на пошуку топ-управлінців, ІТ- і технічних фахівців. Команда має понад 20 років успішного досвіду роботи у великих системних компаніях, а також працює за міжнародними стандартами, оскільки є частиною Talentor International – глобальної рекрутингової мережі з 43 партнерами у 38 країнах на п’яти континентах.
Talentor International входить до 40 найкращих рекрутингових агенцій світу за рейтингом Hunt Scanlon Global 40, а у 2023 році отримала відзнаку Top Global Talent Provider.
Завдання рекрутера у конкурсі:
• підтримати Наглядову раду на всіх етапах проведення відкритого конкурсу;
• забезпечити прозорий та професійний пошук кандидатів;
• провести системний скринінг та оцінку потенційних претендентів;
• допомогти у формуванні шортлиста найсильніших управлінців;
• гарантувати відповідність процесу найкращим міжнародним практикам у сфері добору керівних кадрів.
За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС Миколаїв впроваджує корпоративне врядування на ключових підприємствах критичної інфраструктури відповідно до найкращих практик ОЕСР. Професійний добір директора підприємства – важлива частина цього процесу.
Довідково. Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) — провідна антикорупційна програма Європейського Союзу в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується та імплементується Міністерством закордонних справ Данії. Миколаїв є партнером EUACI в рамках компоненту «Міста Доброчесності» з літа 2022 року. Мета співпраці – підвищення спроможності міста у застосуванні кращих практик належного врядування та доброчесної відбудови.
