Професійний рекрутер має фасилітувати відбір та допомогти Наглядовій раді обрати найсильнішого кандидата.

Залучений рекрутер – українське агентство MIRA Top Recruiting, яке понад 13 років спеціалізується на пошуку топ-управлінців, ІТ- і технічних фахівців. Команда має понад 20 років успішного досвіду роботи у великих системних компаніях, а також працює за міжнародними стандартами, оскільки є частиною Talentor International – глобальної рекрутингової мережі з 43 партнерами у 38 країнах на п’яти континентах.

Talentor International входить до 40 найкращих рекрутингових агенцій світу за рейтингом Hunt Scanlon Global 40, а у 2023 році отримала відзнаку Top Global Talent Provider.

Завдання рекрутера у конкурсі:

• підтримати Наглядову раду на всіх етапах проведення відкритого конкурсу;

• забезпечити прозорий та професійний пошук кандидатів;

• провести системний скринінг та оцінку потенційних претендентів;

• допомогти у формуванні шортлиста найсильніших управлінців;

• гарантувати відповідність процесу найкращим міжнародним практикам у сфері добору керівних кадрів.

За підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС Миколаїв впроваджує корпоративне врядування на ключових підприємствах критичної інфраструктури відповідно до найкращих практик ОЕСР. Професійний добір директора підприємства – важлива частина цього процесу.

Довідково. Антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI) — провідна антикорупційна програма Європейського Союзу в Україні, що фінансується ЄС, співфінансується та імплементується Міністерством закордонних справ Данії. Миколаїв є партнером EUACI в рамках компоненту «Міста Доброчесності» з літа 2022 року. Мета співпраці – підвищення спроможності міста у застосуванні кращих практик належного врядування та доброчесної відбудови.

