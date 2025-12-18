Трасу Одеса — Рені тимчасово перекрили для руху транспорту в обох напрямках. Наразі проїзд цією ділянкою дороги повністю зупинено.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Про відновлення руху буде повідомлено додатково. Просимо, за можливості, утриматися від руху цією ділянкою дороги», — повідомив Олег Кіпер.

Одеські пабліки повідомляють, що був атакований міст в Маяках.

Про обмеження руху повідомляє і Служба відновлення та розвитку Одещини:

“Увага! Тимчасове перекриття руху транспорту на ділянці автодороги М-15 Одеса – Рені (на м.Бухарест), по території с.Маяки. Про відновлення руху на даній ділянці дороги повідомимо згодом. Приносимо вибачення за незручності та просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування поїздок”, – йдеться у повідомленні на сторінці служби у Facebook.

Повідомляється також, що ракетний удар попав по машині, в якій їхала сім’я. Мати зазнала тяжких поранень і померла в кареті швидкої допомоги. Троє дітей госпіталізовані з тілесними ушкодженнями та гострою стресовою реакцією. Їм надають необхідну медичну допомогу.