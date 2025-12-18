Українці зможуть витратити “Зимову тисячу” і Національний кешбек ще у 5-ти мережах магазинів і маркетплейсах. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Дію”.

Із 18 грудня кешбек працює в магазинах Auchan, SPAR, VARUS, Torba, Сім23, Сімі, а також на маркетплейсі MAUDAU.

Обирайте продукти харчування українського виробництва, оплачуйте карткою Національного кешбеку – і вам повернеться частина коштів- йдеться в повідомленні.

1 000 грн допомоги можна використовувати на оплату комунальних та поштових послуг, благодійність, а також на товари від українських виробників – ліки, книги і, відтепер, продукти харчування (крім підакцизних).