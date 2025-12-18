Перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця сьогодні з офіційним візитом у Китаї.

Він зустрівся з помічником (у ранзі заступника) очільника МЗС Китаю Лю Бінєм, а також представниками китайських експертно-аналітичних кіл і дипкорпусу країн-партнерів, зокрема, послом США в Китаї Девідом Пердью.

«Сторони обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного, окреслили плани подальших контактів на вищому і високому рівнях, обговорили шляхи посилення торговельно-економічної співпраці та проблематику взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Відбувся і поглиблений обмін думками щодо поточної ситуації, пов’язаної із триваючою збройною агресією рф проти України, а також міжнародних зусиль щодо досягнення сталого і тривалого миру.

Співрозмовники підтвердили, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є фундаментом українсько-китайських відносин», — повідомили у МЗС України.

Від ІншеТВ. До речі, є інформація, що Сергій Кислиця може очолити Міністерство закордонних справ України. Нібито Андрій Сибіга готовий поїхати послом до Польщі. Можливо – бо креатура Єрмака і милить око, а можливо – щоб рятувати відносини з поляками. У будь-якому випадку Кислиця у Китаї – це хороший знак.