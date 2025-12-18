У Варшаві затримали 29-річного громадянина України, у якого знайшли 71 кг наркотиків, підроблені документи та викрадені авто. Правоохоронці прозвали його «привидом-керманичем», бо не могли знайти його у жодній базі.

Про це повідомила поліція Варшави, передає Громадське.

Українцю висунули низку обвинувачень: володіння великою кількістю наркотиків, використання фальшивих даних, крадіжка і підробка документів. Крім того, він перебував у розшуку за ордером на арешт.

За даними поліції, чоловік залишався непомітним, користуючись різними підробленими документами у різних випадках. Навіть коли криміналісти вже викрили у його квартирі наркотики чоловік надав фейкові дані. Підтвердити його особу вдалося завдяки відбиткам пальців — виявилося, що чоловік перебуває в розшуку за ордером на арешт для відбування ув’язнення.

Під час обшуків у нього вилучили 71 кілограм марихуани, вартість якої на чорному ринку становить майже п’ять мільйонів злотих. Вона була вакуумно запакована та покрита речовиною, щоб запобігти виявленню поліційними собаками.

У квартирі також знайшли паспорти, посвідки на проживання, договори купівлі-продажу транспортних засобів, ідентифікаційні наклейки, свідоцтва про реєстрацію, наклейки з VIN-кодом, кредитні картки, українські документи на транспортні засоби, які були змінені або підроблені, або видані на людей, яких не існує.

Також правоохоронці знайшли купу ключів від автомобілів, зокрема, преміальних марок. Затриманий стверджував, що вони залишилися в нього з часів роботи механіком.

Але правоохоронці спустилися до гаража і змогли відімкнути кілька машин. Тоді українець став розповідати, що одну йому позичив друг, а іншу залишив і повернеться по неї пізніше.

«Після того, як четвертий автомобіль було відімкнено, він більше нічого не казав», — розповіли у поліції.

Правоохоронці вилучили загалом п’ять автомобілів, два з яких були викрадені, а два інші — орендовані на вигадані імена. Так, на початку цього року у Великій Британії було викрадено Range Rover, а два роки тому у Варшаві — Jaguar. Обидва авто мали змінені або підроблені VIN-номери та ідентифікаційні номери.

Самого чоловіка затримали. Нині йому загрожує до 10 років ув’язнення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на три місяці.