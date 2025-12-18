Адміністрація Трампа оголосила в середу про продаж зброї Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів, що є найбільшим пакетом озброєнь США для острова, який перебуває під зростаючим військовим тиском з боку Китаю.

Оголошення про продаж зброї Тайваню є другим за часів нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа і відбувається на тлі посилення Пекіном військового та дипломатичного тиску на Тайвань, уряд якого відкидає претензії Пекіна на суверенітет, пише Reuters.

Запропонований продаж зброї охоплює вісім найменувань, включаючи ракетні системи HIMARS, гаубиці, протитанкові ракети Javelin, безпілотники Altius з барражуючими боєприпасами та деталі для іншого обладнання, йдеться у заяві Міністерства оборони Тайваню.

«Сполучені Штати продовжують допомагати Тайваню у підтримці достатніх можливостей самооборони та у швидкому нарощуванні сильної сили стримування та використанні переваг асиметричної війни, які формують основу для підтримки регіонального миру та стабільності», – додається в повідомленні.

Пакет має бути схвалений Конгресом США, де Тайвань має широку міжпартійну підтримку.

У серії окремих заяв, що оголошують деталі угоди щодо зброї, Пентагон заявив, що продаж зброї служить національним, економічним та безпековим інтересам США, підтримуючи постійні зусилля Тайваню щодо модернізації своїх збройних сил та підтримки «надійного оборонного потенціалу».

Під наполяганням Сполучених Штатів Тайвань працює над трансформацією своїх збройних сил, щоб мати змогу вести «асиметричну війну», використовуючи мобільну, меншу та часто дешевшу зброю, яка все ще має цілеспрямований вплив, таку як безпілотники.

«Наша країна продовжуватиме просувати оборонні реформи, зміцнювати стійкість оборони всього суспільства, демонструвати нашу рішучість захищатися та захищати мир силою», – заявила речниця адміністрації президента Тайваню Карен Куо, подякувавши Сполученим Штатам за продаж.

Президент Тайваню Лай Чін-де минулого місяця оголосив про додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів на період з 2026 по 2033 рік, заявивши, що «немає місця для компромісів щодо національної безпеки».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило обурення, як і у випадку з усіма продажами зброї США Тайваню, заявивши, що угода «серйозно підриває мир і стабільність у Тайванській протоці», і вимагало припинення таких угод.

«Допомагаючи «незалежності Тайваню» зброєю, американська сторона лише накликає на себе вогонь; використання Тайваню для стримування Китаю абсолютно приречене на провал», – заявив речник міністерства Го Цзякунь у Пекіні.

Руперт Хаммонд-Чемберс, президент Американо-тайванської ділової ради, заявив, що така зброя, як HIMARS, яка широко використовувалася Україною проти російських військ, може відіграти важливу роль у знищенні китайських військ, якщо вони вторгнуться.

«Цей пакет повідомлень Конгресу, рекордна допомога США Тайваню в галузі безпеки, є відповіддю на загрозу з боку Китаю та вимогу пана Трампа, щоб партнери та союзники робили більше для забезпечення власної оборони», – додав він.

ВІЗИТ МІНІСТРА ЗАКОНОДАВЧИХ СПРАВ ДО США

Ця заява відбулася після неоголошеної поїздки міністра закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-луна до Вашингтона минулого тижня для зустрічі з американськими чиновниками, повідомили два джерела, які спілкувалися з Reuters на умовах анонімності.

Reuters не змогло визначити порядок денний зустрічей, а Міністерство закордонних справ Тайваню відмовилося від коментарів.

Вашингтон має офіційні дипломатичні зв’язки з Пекіном, але підтримує неофіційні зв’язки з Тайванем і є найважливішим постачальником зброї на острів. США зобов’язані за законом надавати Тайваню засоби для самозахисту, хоча такий продаж зброї є постійним джерелом тертя з Китаєм.

Схильність Трампа до укладання угод та його запланований візит для зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наступного року викликали побоювання в регіоні щодо послаблення підтримки США Тайваню.

Але американські чиновники повідомили Reuters на початку другого терміну Трампа цього року, що вони планують збільшити продаж зброї до Тайваню до рівня, що перевищує перший термін Трампа, в рамках зусиль щодо стримування Китаю.

У стратегії національної безпеки адміністрації Трампа, оприлюдненій на початку цього місяця, йдеться про те, що США прагнуть запобігти конфлікту через Тайвань, «зберігаючи військову перевагу» над Китаєм у регіоні, що було схвалено в Тайбеї.

У стратегії також підкреслюється стратегічне значення Тайваню через його розташування, яке розділяє «Північно-Східну та Південно-Східну Азію на два окремі театри військових дій».

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, але Тайбей відкидає цю позицію.