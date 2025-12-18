За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом громадянам України повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів.



Йдеться про резонансне вбивство 21-річного громадянина України, яке сталося у листопаді 2025 року у столиці Австрії та викликало значний суспільний і медійний резонанс як в Україні, так і за кордоном.



За даними слідства, 25 листопада 2025 року у Відні підозрювані, діючи за попередньою змовою, під вигаданим приводом домовилися про зустріч із потерпілим, з яким один із них був особисто знайомий. Зустріч відбулася на території одного з готелів міста.



У подальшому в підземному паркінгу на чоловіка було вчинено напад. Після цього його примусили здійснити переказ коштів із криптовалютного гаманця на суму близько 50 тисяч євро. Надалі потерпілого вивезли до іншого району міста, де потім знайдено його труп з ознаками насильницької смерті.



Тіло загиблого виявили в ніч на 26 листопада 2025 року у згорілому автомобілі. Після звернення родичів щодо зникнення чоловіка австрійські правоохоронні органи негайно розпочали розслідування, яке з перших днів набуло міжнародного характеру.



Справа вимагала швидкої координації між правоохоронними органами кількох держав. У результаті спільної роботи правоохоронних органів України та Австрії, а також за активного сприяння Європолу, підозрюваних було оперативно ідентифіковано та затримано на території України.



З урахуванням норм міжнародного права та принципу ефективного кримінального переслідування кримінальне провадження щодо підозрюваних здійснюється в Україні.



Сьогодні суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляло ІншеТВ, вбитий є сином Сергія Кузьміна, заступника харківського міського голови Ігоря Терехова. Сергій Кузьмін обіймає посаду заступника Харківського міського голови. До його обов’язків належить реалізації державної та формування місцевої політики у сфері цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, створення умов для забезпечення прав членів територіальної громади міста на користування мережами телекомунікацій та зв’язку.