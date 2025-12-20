Вночі внаслідок російської атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів. Енергетики поступово заживлюють споживачів.

-Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

З ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Забезпечено роботу опалення, водопостачання та водовідведення.

Проводимо заходи щодо сталості мобільного зв’язку. В Миколаєві запущено в роботу тролейбуси з автономним ходом, автобуси та приватний транспорт. Всі служби працюють в посиленому режимі.