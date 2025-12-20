Ще з минулого року в сільгоспугіддях Миколаївського національного аграрного університету розпочалася робота зі створення горіхово-кісточкового саду.

2024 року на одній з локацій Навчально-науково-практичного центру МНАУ було висаджено мигдаль, цього року – вже понад тисяча саджанців вишні, черешні, аличі, персику, фундука різних сортів.

Про це повідомляється на сайті МНАУ, передає Інше ТВ.

«Мета закладення саду – для того, щоб давати практичні навички нашим майбутнім спеціалістам, де б вони освоювали сучасні технології формування саду, запилення цих культур, мікро- і макроживлення, системи захисту рослин, системи зрошення (краплинного та інші системи). Окрім того, наші вчені будуть тут проводити свої дослідження щодо адаптації сортів і гібридів до умов Південного степу України», – розповів директор ННПЦ МНАУ Микола Карпенко.

Саджанці для навчально-дослідного саду надали давні партнери університету – ПрАТ «Підгур`ївське» та ТОВ «Богданівський плодорозсадник», а також розсадник «Мигдалеві сади» (ФОП Буров В.Л.).

«Ми хочемо зробити платформу по вирощуванню кісточкових культур. Не просто сад, а платформу. Це буде сортовивчення, елементи технологій, формування, схема посадки, транспортабельність, зберігання… Ми хочемо представити моделі на різному рівні. Наприклад – підготовка ґрунту, посадка, формування молодих рослин, обрізування дерев, які вступили в плодоношення. Якщо буде модель, то можна показати сад, наприклад, (віком) 20-30 років протягом 2-3 років – як він переходить від землі до старіння», – каже професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва МНАУ Микола Самойленко.

На даний момент площа саду складає 1,5 га, висаджено біля 20 сортів горіхових і кісточкових культур. І є плани по розширенню – наступного року тут планується закласти виноградники: є домовленість із Інститутом виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова, який надасть МНАУ саджанці на випробування.

