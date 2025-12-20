Відомий український боксер Олександр Усик продав пояс чемпіона за версією Світової боксерської ради (WBC) задля благодійної мети.

За нього на аукціоні спортсмену вдалось виручити 1 млн доларів (приблизно 42 млн гривень). Гроші будуть спрямовані на лікування хлопчика Матвія.

Про це повідомляє видання Blik, пишуть «Українські Новини».

За даними ЗМІ, пояс Усика викупив власник мережі супермаркетів АТБ та президент житомирського ФК “Полісся” Геннадій Буткевич.

Завдяки продажу чемпіонського поясу вдалось закрити збір для 2-річного Матвія, у якого рідкісна генетична хвороба – м’язова дистрофія Дюшена. Загальна вартість лікування хлопчика становить майже 3 мільйони доларів, і саме внесок від продажу поясу став вирішальним.

Батьки Матвійка записали відео, в якому подякували Олександру та Катерині Усикам за їхній внесок у лікування хлопчика.

