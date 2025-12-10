Френк Воррен, промоутер чемпіона WBO у надважкій вазі Фабіо Вордлі, висловив свої думки стосовно вибору Олександра Усика не вступати в бій з його підопічним. Про це він розповів в інтерв’ю talkSPORT Boxing, пише Кореспондент.

Він говорив, що не зацікавлений у бою з Фабіо, був би зацікавлений у поєдинку з Паркером, якби Джозеф виграв, і хоче битися з Деонтеєм Вайлдером. Яка ваша реакція на такий стан справ?

– Усик зробив усе, що від нього просили, – і зараз розглядає бої з точки зору ризику і винагороди. На мою думку, він вважає, що ризик за таку винагороду не виправданий.

Хоча я вірю, що ми б продали квитки на футбольний стадіон на цей бій. Згадайте: 25 тисяч в Іпсвічі прийшли на Фабіо в дощовий вечір. Якби він боксував з Усиком, ми б заповнили Тоттенгем. Тож подивимося, що буде далі, – сказав Воррен.