Про це повідомила сама Державна податкова служба.

“Щодо візиту до податкової представників НАБУ. Бачимо багато версій і різноманітну інформацію.

Офіційно: 10 грудня детективи НАБУ провели обшуки у службових осіб ГУ ДПС у Хмельницькій області та ГУ ДПС у Миколаївській області. Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.

Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

Дані досудового розслідування та подробиці справи – компетенція правоохоронців.

Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів.

Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями, – йдеться у повідомленні.