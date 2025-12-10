Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід співробітнику Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Віктору Гусарову. Підозрюваного у передачі секретної інформації спецслужбам РФ відправили під домашній арешт.

Про це Суспільному повідомила його адвокатка Олена Сторожук.

За словами захисниці, Гусаров перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 21 січня 2026 року. До цього часу підозрюваний був під вартою.

Що відомо про справу

Віктора Гусарова підозрюють у передачі даних із закритої бази МВС АРМОР з 2012 по 2015 роки Дмитру Іванцову. Іванцов був охоронцем президента-втікача Віктора Януковича та служив в Управлінні державної служби охорони. Слідство стверджує, що Гусаров знав про втечу Іванцова до тимчасово окупованого Криму у 2014 році, але все одно передавав йому дані.

Віктор Гусаров визнав передачу даних, але заявляв, що не знав про перебування Іванцова у тимчасово окупованому Криму. Його заарештували 22 липня 2025 року, а 16 жовтня суд продовжив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.