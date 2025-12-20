Амбасадорка України в Болгарії Олеся Ілащук підтвердила затримання сина за підозрою у вбивстві українця у Відні, але закликала утриматися від спекуляцій і політичних трактувань у справі й дочекатися офіційних правових висновків.

Про це дипломат заявила у коментарі Укрінформу.

«У зв’язку з поширенням інформації щодо членів моєї родини та з метою уникнення подальших спекуляцій хочу зазначити: оцінка ситуації, пов’язаної із затриманням мого сина, має ґрунтуватися виключно на офіційних даних і рішеннях суду, а не на припущеннях чи емоційних коментарях», – наголосила Ілащук.

Вона додала, що її син є повнолітнім громадянином України, має повну цивільну дієздатність і проходить усі передбачені законом процесуальні дії в межах чинного законодавства України та Європейського Союзу.

«Окремо хочу підкреслити, що некоректно пов’язувати процесуальний статус мого сина з моєю дипломатичною службою або вдаватися до політичних інтерпретацій цієї ситуації», – зазначила дипломатка.

Ілащук також висловила сподівання, що з огляду на принципи верховенства права, етичні стандарти та конституційно закріплену презумпцію невинуватості, «остаточні висновки суспільства будуть сформовані виключно на підставі результатів перевірки причетності мого сина до даних подій».

Посол також закликала утриматися від поширення недостовірної інформації та поважати право її родини на приватне життя.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва 18 грудня заарештував двох підозрюваних у вбивстві сина заступника мера Харкова Сергія Кузьміна, Данила, яке було скоєно у листопаді в Австрії. Нагадаємо, його виманили у паркінг готелю, там вдарили, відвезли в інше місце, катували, щоб отримати гроші і доступ до криптогаманця, а потім вбили, треп поклали в машину і підпалили.

За даними ЗМІ, підозрюваними у вбивстві є Олександр Агоєв та Богдан Ринжук, який, за даними ЗМІ, є пасинком призначеної наприкінці 2022 року послом України в Болгарії Олесі Ілащук.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Олеся Ілащук була призначена Надзвичайним та Повноважним Послом України в Республіці Болгарія в кінці 2022 року. Призначення викликало бурхливе обговорення, адже дипломатичного досвіду, профільної освіти чи видимих зв’язків із Болгарією новопризначена дипломатка не має. За даними із соцмереж, на сторінці, яка оновлювалася регулярно, жінка займалася психологією, гештальт-терапією, сексологією. З 2010 по 2015 рік обіймала посаду керівника в ювелірній компанії “Джемма”, до 2021 року була співзасновником компанії. Ця фірма була пов’язана з розслідуванням щодо директора Калинівського ринку Івана Ринжука про відмивання грошей. “Джемма” називалася однією з фірм, до якої Ринжук був причетний як власник. Суд Рижука у 2015 році виправдав.

Один з підозрюваних у вбивстві – Богдан Рижук, який на зараз є пасинком Олесі Ілащук. З чого ми робимо висновки, що кримінальна ювелірна історія закінчилася весіллям, а потім і переходом на дипломатичну роботу.