Трамп заявив про жорстку відплату ІДІЛ після вбивства американців у Сирії

“Ми завдаємо дуже потужних ударів по опорних пунктах ІДІЛ у Сирії — місці, залитому кров’ю, яке має багато проблем, але й світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде знищено.”

Міністр війни Піт Гегсет підтвердив:

“Сьогодні вранці американські війська розпочали операцію HAWKEYE STRIKE в Сирії з метою знищення бойовиків ІДІЛ, інфраструктури та збройових складів у відповідь на напад на американські війська, що стався 13 грудня в Пальмірі.

Це не початок війни — це декларація помсти. Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Трампа ніколи не вагатимуться і не поступляться у захисті нашого народу.

Як ми заявили одразу після жорстокого нападу, якщо ви націлитесь на американців — будь-де у світі — ви проведете решту свого короткого, тривожного життя, знаючи, що Сполучені Штати будуть вас переслідувати, знайдуть і безжально вб’ють.

Сьогодні ми переслідували і вбили наших ворогів. Багатьох з них. І ми продовжимо”, — написав Гегсет у X.