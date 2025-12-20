Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 195 610 (+1 090) осіб
танків– 11 433 (+0) од.
бойових броньованих машин – 23 769 (+1) од.
артилерійських систем – 35 287 (+37) од.
РСЗВ – 1 575 (+1) од.
засоби ППО – 1 263 (+0) од.
літаків– 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 488 (+346) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 721 (+130) од.
спеціальна техніка – 4 028 (+1) од.
Дані уточнюються.