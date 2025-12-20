Народні збори (парламент – прим.ред.) Болгарії остаточно схвалили законопроект про ратифікацію Угоди про внесок між Болгарією та Європейським інвестиційним банком щодо Фонду «ЄС для України».

Про це пише «Радіо Болгарія», передає Інше ТВ.

«За» проголосували 108 депутатів від трьох парламентських груп та двоє депутатів, які не входять до парламентських груп. 57 депутатів від 5 парламентських груп висловилися проти.

Участь Болгарії у Фонді «ЄС для України» із вкладом у вигляді гарантії у розмірі 10 млн євро була схвалена Радою міністрів ще 2023 року.

Мета фонду – надати можливість державам ЄС та іншим країнам та донорам підтримувати відновлення України за допомогою внесків.

