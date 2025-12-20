19 грудня представники фехтування на рапірах розіграли нагороди етапу Кубка України присвяченого пам’яті Вадима Андрієвського.

На доріжки Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського вийшли близько ста учасників та учасниць аби визначити найсильніших в особистій першості й віддати шану засновнику львівської школи фехтування, заслуженому тренеру СРСР.

Миколаївські рапіристи не залишились без нагород. Як повідомили в Національній федерації фехтування України, бронзовим призером змагань став Єлизар Дирда. А серед жінок минулорічна бронзова призерка цих змагань Аліна Полозюк посіла друге місце, поступившись переможниці – киянці Дарії Миронюк – всього 2 уколи (13:15).

Фото Надії Моргун

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївські рапіристи – серед переможців та призерів фехтувального Турніру пам’яті Я.Фрондзея (ФОТО)