13 грудня відбулися Всеукраїнські змагання з фехтування на рапірах серед юнаків та дівчат пам’яті ЗТУ Ярослава Фрондзея, які гостинно прийняв Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного.

За нагороди боролися 125 учасників та учасниць з Києва, Миколаєва, Черкас, Білої Церкви, Львова та Львівської області.

Наскільки успішними були ці змагання для представників Миколаєва, повідомили в Національній федерації фехтування України, передає Інше ТВ.

Так, серед дівчат на третю сходинку пєдесталу зійшла Віллора Шевченко з Миколаєва, яка у півфіналі з рахунком 6:15 поступилася майбутній переможниці змагань киянці Варварі Волковій.

У змаганнях хлопців миколаївці були більш успішні. Так, чемпіоном став бронзовий призер минулорічного Турніру Фрондзея Богдан Завальний (МФКФК, МСДЮСШОР, «Динамо»). 16-річний миколаївець теж пройшов «пулю» без поразок і очолив посів олімпійки, де на шляху до фіналу впевнено виграв чотири поєдинки – з перевагою щонайменше дев’ять уколів. А у золотому бою взяв гору над львів’янином Олексієм Момотом («Динамо – Атлет», ЛФКС) – 15:9.

Бронзовим призером став миколаївець Максим Служенко, який у поєдинку за вхід у двійку програв Момоту з рахунком 3:15.

