У Миколаївській області досі тривають роботи з відновлення електропостачання після вчорашньої масованої атаки російських окупантів на Миколаївщину.

Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:30 ранку 14 грудня, передає Інше ТВ.

Вчора ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Миколаївську область – під ударом була критична та промислова інфраструктура. Внаслідок цього у місті Миколаєві постраждало п’ятеро людей. Госпіталізовано трьох: 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річну дівчину. Станом на ранок стан постраждалих стабільний, без погіршення. Двом жінкам віком 48 та 69 років медичну допомогу було надано амбулаторно.

Крім того, у місті повністю знищено три приватні будинки, пошкоджено 78 приватних будинків та шість автомобілів. У Миколаївському районі пошкоджено приватний будинок, будівлю цеху та легковий автомобіль. Також внаслідок атаки у населених пунктах Баштанського та Миколаївського районів області було відсутнє електропостачання – від учора тривають відновлювальні роботи.

Крім цього, вчора ворог сім разів атакував FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. Також здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

