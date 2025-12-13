Роботи з відновлення електропостачання після ворожого обстрілу тривають. Наразі одночасно заживити всіх споживачів немає технічної можливості.

Про це йдеться в повідомленні «Миколаївобленерго», передає Інше ТВ.

«Розуміємо нагальність потреби, але наполегливо просимо тих, хто буде зі світлом, не перенавантажувати мережу – це може призвести до повторного аварійного відключення.

Наголошуємо, що подавати електроенергію будемо почергово – наскільки дозволяє наразі стан електромережі», – мовиться в повідомленні.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина поступово виходить з блекауту. Дякуємо енергетикам і ЗСУ!