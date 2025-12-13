Сьогодні, 13 грудня, під час знеструмлення в Миколаєві та громадах регіону правоохоронці продовжують забезпечувати безпеку та порядок, а також надавати допомогу громадянам, якої вони потребують.

Про це повідомляють в поліції Миколаївської області, передає Інше ТВ.

Усі алгоритми дій правоохоронців відпрацьовані заздалегідь, тож поліцейські оперативно реагують на звернення громадян, виклики та правопорушення.

Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху, а на найбільш жвавих перехрестях, де тимчасово не працюють світлофори або відсутнє резервне живлення, регулюють рух транспорту. Це дозволяє зменшити ризик аварійних ситуацій та забезпечити безпечне пересування як водіїв, так і пішоходів.

Окрім цього, на вулицях населених пунктів забезпечують порядок піші патрулі поліції територіальних підрозділів, а також посилені мобільні групи поліції, які надають допомогу місцевим мешканцям.

Поліція звертається із проханням до громадян подбати про власну безпеку під час пересування у темний час доби та за умов відсутності вуличного освітлення:

– надавайте перевагу світлому або яскравому одягу;

– використовуйте світловідбиваючі елементи на одязі, сумках чи рюкзаках – це особливо важливо для безпечного переходу проїзної частини. І допоможе водіям завчасно помітити вас у темряві та значно знизить ризик скоєння дорожньо-транспортних пригод.



Шановні громадяни, у разі необхідності ви можете зарядити мобільні телефони та інші гаджети, звернувшись до поліцейських мобільних груп, які несуть службу на вулицях населених пунктів.

Як повідомляло Інше ТВ, Миколаївщина поступово виходить з блекауту. Дякуємо енергетикам і ЗСУ!