Завтра, 14 грудня, КП “Миколаївелектротранс” забезпечуватиме пасажирські перевезення міськими маршрутами з урахуванням поточної ситуації в енергосистемі міста.

Для організації руху на лінії планується випустити 38 тролейбусів з автономним ходом до 20 км. Робота тролейбусних маршрутів триватиме з 7:00 до 20:00, у напрямку Матвіївки – з 7:00 до 21:00.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

З метою зниження навантаження на енергосистему трамваї та тролейбуси марки «Дніпро» тимчасово не виходитимуть на маршрути міста. Таке рішення ухвалене для того, щоб дати можливість енергетикам провести відновлювальні роботи після масованого обстрілу з боку рф та стабілізувати роботу енергомережі.

Роздача очищеної води на стаціонарній точці за адресою вул. Євгена Єщенка, 17 здійснюватиметься з 6:00 до 20:00 без перерви.

