Сьогодні, 13 грудня, у зв’язку з технічними особливостями роботи електротранспорту на маршрутах міста здійснюватимуть перевезення виключно тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км (до повної розрядки акумуляторних батарей).

Про це повідомляє КП «Миколаївелектротранс», передає Інше ТВ.

Рух трамваїв та тролейбусів марки «Дніпро» тимчасово призупинено.

Також тимчасово не здійснюватиметься роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом.

Пасажирів просять уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.

