Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 13 грудня.

Уночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих.

Миколаївський район

Учора ворог 11 разів атакував FPV-дронами Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади. Внаслідок одного з обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки. Крім того, внаслідок обстрілів у с. Лупареве також пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.