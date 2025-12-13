Демократи в Комітеті Палати представників з нагляду оприлюднили в п’ятницю фотографії з маєтку Джеффрі Епштайна, на яких видно багатьох впливових осіб із кола покійного секс-торговця, зокрема президента Дональда Трампа, екс-президента Білла Клінтона, Стіва Беннона, Білла Гейтса, Річарда Бренсона та інших, пише CNN.

Багато з цих чоловіків уже раніше пов’язували з Епштайном, але нові фото можуть пролити додаткове світло на масштаб цих зв’язків.

У сукупності ці зображення — які, за словами демократів у комітеті, походять із маєтку Епштайна — підтверджують, що фінансист у минулому мав зв’язки з широким колом впливових і відомих людей, стосунки яких з ним нині перебувають під пильною увагою.

На одному з оприлюднених фото Трамп зображений із шістьма жінками в гавайських вінках (лей), обличчя яких зачорнено членами комітету.

На іншому фото видно миску з гуморами-сувенірами, на яких намальована карикатура на обличчя Трампа і напис «I’m HUUUUGE!» (Я ВЕЛИЧЕЗНИЙ!).

Ці гумки, біля яких стоїть табличка «Trump condom $4.50», виготовив нью-йоркський магазин сувенірів Fishs Eddy. В онлайн-колекції Національного музею американської історії цей виріб описано як «політичний сатиричний презерватив».

Серед інших оприлюднених зображень: Стів Беннон і Епштайн фотографуються в дзеркало; Білл Клінтон з Епштайном, Гіслейн Максвелл та ще однією парою; мільярдер Білл Гейтс із колишнім принцем Ендрю. На фото з маєтку також видно екс-президента Гарварду Ларрі Саммерса та адвоката Алана Дершовіца.

Спочатку демократи опублікували 19 зображень, а пізніше в п’ятницю додали ще 70. Багато з них — це різні ракурси вже опублікованих фото з приватного острова Епштайна (зокрема кімната з кріслом, схожим на стоматологічне, і масками на стінах), а також фото самого Епштайна.

На одному він сидить у ванні з піною, на іншому — крупний план його обличчя. На ще одному видно людину, схожу на Епштайна, яка тримає перед обличчям книгу Джеймса Паттерсона «Filthy Rich».

У другій порції фото опинилися вирізаний гарбуз із перукою і табличкою «Trumpkin: Make Halloween Great Again» («Трампкін: Зроби Геловін знову великим»), а також крупний план пристрою «GX-99 Message Therapy System» (ймовірно, секс-іграшка).

Жодне з оприлюднених фото не зображає сексуальних злочинів і, як вважають, не містить неповнолітніх дівчат. Невідомо, коли і ким саме були зроблені ці знімки.

Прессекретарка Білого дому Ебігейл Джексон заявила, що демократи в Палаті представників «вибірково публікують підібрані фото з довільними зачорненнями, щоб створити фальшивий наратив».

Вона нагадала про демократів, які раніше також фігурували у зв’язках з Епштайном, зокрема лідера меншості в Палаті представників Гакіма Джеффріса та делегатку від Віргінських островів Стейсі Пласкетт (остання у 2019 році під час слухань у Конгресі обмінювалася з Епштайном повідомленнями).

«Демократичний фейк проти президента Трампа неодноразово спростовували. Адміністрація Трампа зробила для жертв Епштайна більше, ніж демократи, — постійно вимагаючи прозорості, оприлюднюючи тисячі сторінок документів і закликаючи розслідувати зв’язки Епштайна з демократами», — заявила Джексон.

Сам комітет під керівництвом республіканців отримав ці фото від спадкоємців Епштайна в межах поточного розслідування. Комітет уже оприлюднив десятки тисяч документів, електронних листів і листувань.

Голова демократичної меншості в комітеті Роберт Гарсія назвав оприлюднені фото «значущими» і зазначив, що демократи переглянули лише близько чверті з 95 000 отриманих зображень.

«Все, що ми публікуємо, — важливе. Люди самі мають зробити висновки з того, що бачать. Для нас це питання прозорості», — сказав Гарсія.

Речник комітету від республіканців звинуватив демократів у «вибірковому підборі фото й цілеспрямованому редагуванні, щоб створити фальшивий наратив про президента Трампа».

«Ми отримали понад 95 000 фото, а демократи опублікували лише жменю. Нічого в отриманих документах не вказує на правопорушення. Соромно, що Гарсія й демократи ставлять політику вище справедливості для жертв», — заявив речник.

Зв’язки Трампа з Епштайном добре відомі — вони пересувалися в тих самих колах на Мангеттені й у Палм-Біч. Але Трампа ніколи не звинувачували в кримінальних злочинах, пов’язаних з Епштайном; сам він називав Епштайна «огидним типом» і стверджував, що вигнав його зі свого клубу Mar-a-Lago.

Клінтон також ніколи не звинувачувався правоохоронцями у зв’язку з Епштайном і заявляє, що розірвав із ним усі контакти ще до арешту 2019 року.

Гейтс неодноразово казав, що шкодує про зустрічі з Епштайном і що той ніколи для нього не працював.

Серед оприлюднених демократами фото є й зображення секс-іграшок, зокрема купа різних девайсів і той самий гумор із карикатурою на Трампа.

Нещодавно комітет також опублікував листи Епштайна, де той стверджував, що Трамп «проводив години» з Вірджинією Джуффре (однією з головних обвинувачок Епштайна) і «знав про дівчат».

Білий дім і Трамп назвали це «фейком» і «такими собі листами, які нічого не доводять, окрім того, що президент Трамп нічого поганого не робив».

Окремо, згідно із законом, ухваленим Конгресом минулого місяця, Мін’юст США має до 19 грудня оприлюднити всі файли Епштайна, які в нього є. Республіканець Томас Мессі, який протягнув цей закон, попередив, що невиконання буде кримінальним злочином.

Гарсія закликав адміністрацію Трампа оприлюднити все вже зараз, а не чекати дедлайну, і натякнув, що серед непублічних фото є «надзвичайно тривожні».