Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб
танків – 11 409 (+3) од.
бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од.
артилерійських систем – 35 032 (+24) од.
РСЗВ – 1 567 (+1) од.
засоби ППО – 1 258 (+2) од.
літаків – 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од.
крилаті ракети – 4 060 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од.
спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо!