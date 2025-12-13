Російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною. Про це написала на своїй сторінці у соцмережі Х очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас, передає УНН.

Вона нагадала, що Євросоюз ухвалив рішення про безстрокове заморожування російських активів.

Це гарантує, що до 210 мільярдів євро російських коштів залишаться на території ЄС, якщо росія не виплатить Україні в повному обсязі репарації за заподіяну шкоду- йдеться у дописі Каллас.

Головна дипломатка Євросоюзу заявила, що ЄС посилюватиме тиск на росію до того часу, поки вона не продемонструє готовність до реальних переговорів.

Каллас також наголосила, що майбутнє засідання Європейської ради стане ключовим для гарантування фінансової підтримки України на кілька наступних років.