Сьогодні, 13 грудня 2025 року, країна-агресор вкотре здійснила атаку на цивільне судно.

рф нанесла цілеспрямований удар за допомогою БпЛА по турецькому судну VIVA, яке прямувало до Єгипту з соняшниковою олією на борту. Прохід в море відбувався зерновим коридором. На судні 11 громадян Турецької Республіки.

Про це повідомляє Командування ВМС ЗСУ, передає Інше ТВ.

«Удар здійснено у відкритому морі у виключній морській економічній зоні України, поза межами діі українських ППО. рф грубо і цинічно порушує норми міжнародного морського права. Подібні дії прямо суперечать основоположним принципам свободи судноплавства та є кричущим порушенням Керівництва Сан-Ремо.

Наразі Військово-Морські Сили України Збройних Сил України перебувають на звʼязку з капітаном, в готовності до надання у разі необхідності допомоги перебуває морська пошуково-рятувальна служба.

На щастя, екіпаж не постраждав. Судно прямує у порт призначення – Єгипет.

рф своїми агресивними діями свідомо робить виклик міжнародному праву та безпеці судноплавства. Але Україну не зламати — ми вистоїмо і відстоїмо свою свободу та право на мирне море!», – мовиться в повідомленні.

