Десятки тисяч угорців вийшли на вулиці в суботу, оскільки відео, на якому зображено жорстоке поводження в державному виправному закладі для неповнолітніх за чотири місяці до виборів, посилило тиск на прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Протестувальники пройшли маршем від центру Пешта через Дунай до Будайської фортеці, де розташовані офіси Орбана та його союзника, президента Тамаша Сульока. Лідер опозиції Петер Мадяр, чия партія «Тиса» лідирує в опитуваннях напередодні квітневих виборів і який організував протест, закликав Орбана піти у відставку через те, що він назвав нездатністю захистити дітей, які перебувають під державною опікою, пише Bloomberg.

Budapest has erupted in protests against Orbán — and this time the reason is horrifying



Tens of thousands of people took to the streets with torches and stuffed toys, showing solidarity with children who became victims of abuse in the state care system🕯️🧸



The march is led by… pic.twitter.com/3xeo0xtQxJ — NEXTA (@nexta_tv) December 13, 2025

«Немає нічого важливішого, ніж сказати, як нація в Угорщині, що ми не можемо дозволити дітям завдавати шкоди», — сказав Мадяр на мітингу з факелами в фортеці. «Ті, хто зараз при владі, довели свою нездатність захистити їх».

На відео без дати, яке з’явилося на початку цього тижня, видно чиновника, який донедавна виконував обов’язки начальника виправної колонії для неповнолітніх у Будапешті, який скоїв кілька насильницьких дій, зокрема вдарив дитину, що лежала на землі, та вдарив головою іншої дитини об стіл. Ось тут це відео.

Чоловік з того часу звільнився та був узятий під варту. Цього тижня поліція провела рейд у установі, затримавши кількох інших осіб.

«Це історія, яка болить, включаючи реакцію уряду або його відсутність на неї», – сказав Левенте Ігнеці, 24-річний розробник програмного забезпечення, приєднуючись до маршу в суботу. «Навіть якщо ці протести не обов’язково матимуть негайний вплив, важливо надіслати повідомлення так близько до виборів».

Уряд Орбана також намагався приписати собі запізніле втручання поліції, яке відбулося після місяців закликів опозиції до ретельного розслідування після того, як було виявлено, що попереднього директора закладу підозрюють у сексуальному насильстві та управлінні мережею проституції.

Менш ніж два роки тому тодішній президент Угорщини, союзниця Орбана Каталін Новак, пішла у відставку на тлі громадського обурення після того, як надала суперечливе помилування у справі про педофілію в державному дитячому будинку.

Мадяр публічно висловив свою критику щодо початкової спроби високопосадовців уникнути відповідальності.

«З моменту спалаху цього скандалу минуло 22 місяці, а уряд жодних дій не вжив», – сказав Мадяр, поки протестувальники складали м’які іграшки як подарунки для дітей, які перебувають під державною опікою. «Ми замкнули коло».

Після скандалу з жорстоким поводженням 2024 року Мадяр створив організацію «Тіса», яка з того часу засуджує корупцію серед правлячої еліти Угорщини та використовує невдоволення кризою вартості життя.

Мадяр продовжує зосереджуватися на тяжкому становищі вразливих дітей у занедбаних, недофінансованих державних будинках та протиставляти їхнє скрутне становище просімейному іміджу, який створює консервативний уряд Орбана.