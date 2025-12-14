Розпочалася 1 390-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 154 бойових зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 14.12.2025, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 37 авіаційних ударів, застосував 31 ракету й скинув 90 керованих бомб. Крім цього, було залучено для ураження 5180 дронів-камікадзе та здійснено 3176 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 32 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по району населеного пункту Рижівка Сумської області.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та техніки противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 135 обстрілів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населених пунктів Синельникове, Вільча.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дві атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік населених пунктів Піщане та Моначинівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 19 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Вербове, Красногірське, Привільне та у напрямках Олександрограда, Олексіївки, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 19 атак росіян у бік Рибного, Добропілля та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог двічі марно намагався прорвати нашу оборону в районі Плавнів та в бік Степногірська.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

