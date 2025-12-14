Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 14.12.25
особового складу / personnel – близько 1 188 490 (+710) осіб / persons
танків / tanks – 11 410 (+1) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 721 (+7) од.
артилерійських систем / artillery systems – 35 041 (+9) од.
РСЗВ / MLRS – 1 567 (+0) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 259 (+1) од.
літаків / aircraft – 432 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 90 124 (+440) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 073 (+13) од.
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 69 798 (+81) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 026 (+0) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.