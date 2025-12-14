Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який нині перебуває у грузинській вʼязниці, застеріг Україну від надмірних сподівань на американські гарантії безпеки. Він для прикладу радить згадати події у Південному В’єтнамі у 1970-х роках.

Про це він написав у своєму дописі у Facebook.

-Україні не слід розраховувати на американські гарантії безпеки.

Достатньо згадати приклад Південного В’єтнаму 1973–1975 років: коли американці вивели звідти війська, вони надали гарантії безпеки урядові в Сайгоні.

Але коли комуністи з Півночі знову розпочали наступ, Конгрес припинив фінансування допомоги своїм в’єтнамським союзникам, а США паралельно змусили президента Південного В’єтнаму піти у відставку, оскільки це було умовою комуністів для перемир’я. Після цього південнов’єтнамський фронт швидко впав, і комуністи взяли Сайгон. Такою є історія гарантій Вашингтона.

Єдиний вихід для України — скористатися тим, що європейці дуже бояться російського нападу, і створити об’єднання сил з Європою. З повним фінансуванням і підтримкою ЗСУ. Це єдиний шлях до порятунку України, – переконує Саакашвілі.

Нагадаємо також: «Росія ще не перемогла Україну, але вона перемогла Європу» – Едвард Лукас у The Times