У суботу, 13 грудня, в Миколаєві відбувся рапід-турнір «Zolota Nyva Rapid», у якому взяли участь 66 шахістів з Миколаєва, Херсона, Південноукраїнська, Снігурівки, Очакова.
Турнір проходив по швейцарській системі у 9 турів, контроль часу – 10+5.
Імена переможців та призерів назвав віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.
В загальному заліку місця розподілилися таким чином:
І – кмс Волосюк Михайло (7,5 очок);
ІІ – МС Горощенко Дмитро (7 очок);
ІІІ – кмс Савицький Артем (6,5 очок).
Серед ветеранів:
І – Малярчук Юрій (6 очок);
ІІ – Макаров Олег (6 очок);
ІІІ – кмс Антонов Ігор (5 очок).
Серед дівчат:
І – Митрофанова Анна (5 очок);
ІІ – Кіланова Мар’я (4 очки);
ІІІ – Шахрай Валентина (4 очки).
Також були нагороджені гравці у розрядних групах. Загальний призовий фонд склав 13.500 грн.
