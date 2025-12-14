У суботу, 13 грудня, в Миколаєві відбувся рапід-турнір «Zolota Nyva Rapid», у якому взяли участь 66 шахістів з Миколаєва, Херсона, Південноукраїнська, Снігурівки, Очакова.

Турнір проходив по швейцарській системі у 9 турів, контроль часу – 10+5.

Імена переможців та призерів назвав віцепрезидент Федерації шахів Миколаївської області Дмитро Горощенко, передає Інше ТВ.

В загальному заліку місця розподілилися таким чином:

І – кмс Волосюк Михайло (7,5 очок);

ІІ – МС Горощенко Дмитро (7 очок);

ІІІ – кмс Савицький Артем (6,5 очок).

Серед ветеранів:

І – Малярчук Юрій (6 очок);

ІІ – Макаров Олег (6 очок);

ІІІ – кмс Антонов Ігор (5 очок).

Серед дівчат:

І – Митрофанова Анна (5 очок);

ІІ – Кіланова Мар’я (4 очки);

ІІІ – Шахрай Валентина (4 очки).

Також були нагороджені гравці у розрядних групах. Загальний призовий фонд склав 13.500 грн.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві підбили підсумки шахового турніру «Zolota Nyva classic»