Як повідомляє Times of India, Мессі прибув у Калькутту, щоб взяти участь у відкритті пам’ятника собі. Ні, не він був ініціатором його встановлення, але погодився бути присутнім.

В Калькутті фанати вийшли з-під контролю після короткої появи аргентинської зірки на стадіоні Salt Lake Stadium, розрахованому приблизно на 85 тисяч глядачів.

За даними індійських ЗМІ, обхід трибун довелося перервати через загрози безпеці: у бік поля почали летіти пляшки, і Мессі терміново відвели під охороною. Після цього ситуація різко загострилася. На відео з соцмереж видно, як глядачі виривали крісла, вибігали на газон, зривали банери і ламали рекламні конструкції.

«Навколо Мессі були тільки політики і актори. Тоді навіщо нас взагалі запросили? Ми заплатили 12 тисяч рупій (понад сто євро) і навіть не побачили його обличчя», — заявив один з уболівальників Times of India.

Додаткове роздратування викликало те, що частина офіційних осіб і політиків, за словами очевидців, опинилася ближче до футболіста, ніж звичайні глядачі. Через переповнені трибуни і серйозні проблеми з безпекою Мессі залишив стадіон раніше запланованого часу, так і не поспілкувавшись з більшістю фанатів.