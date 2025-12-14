У ніч на 14 грдня (з 19:00 13 гудня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М (пуски із Ростовської області – рф), та 138-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 85 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Як повідомляло Інше ТВ, Зі 154 боїв на фронті за добу 44 було на Покровському напрямку – Генштаб