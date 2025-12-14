У Києві відбувся фінал конкурсу Міс Україна 2025, який пройшов у форматі концерту-церемонії. Почесний титул і корону отримала одеситка Валерія Лісовська.

Про це пише «NV».

18-річна переможниця — студентка другого курсу Міжнародного університету за спеціальністю Міжнародні економічні відносини, володіє французькою та англійською мовами, займається тенісом, акторською майстерністю і танцями, проходила курси журналістики. Дівчина також розвиває кар’єру моделі та часто подорожує. Валерія Лісовська представить Україну на конкурсі Міс Світу у 2026 році.

Переможниця одягла корону, яка прикрашена синіми сапфірами. За задумом це каміння символізує мир, небо і внутрішню силу, а біле каміння — це стійкість та світло українських жінок. Форма корони натхненна Деревом життя.

Фіналістками конкурсу стали 18 учасниць. Софія Орел отримала титул Міс Земля. Друга Віцеміс — Марія Калініченко, а Віцеміс Україна 2025 — Ольга Дмітрієвська.

Як повідомляло Інше ТВ, Міс Україна 2025 представить нову корону, натхненну Деревом життя (ФОТО)