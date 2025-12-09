У суботу, 13 грудня, відбудеться фінал Національного конкурсу краси Міс Україна 2025, і цього року організатори підготували особливий сюрприз – нову корону для майбутньої титулованої красуні.

У соцмережах команда конкурсу представила макет корони та розповіла про її символіку. Дизайн прикраси натхненний образом Дерева життя, пише Кореспондент.

“Корона виростає з тонких гілок що тягнуться до світла, так само як наша країна щоразу відновлюється після темних часів. Кожна лінія -це шлях жінок, які зберігають силу, мудрість і красу нації” – пояснили організатори.

Прикраса оздоблена синіми сапфірами, що символізують мир, небо та внутрішню силу. Біле каміння у дизайні уособлює стійкість і світло українських жінок.

Автори корони – ювеліри Тарас, Назар і Василь Базюки разом із командою українського бренду Family Gold Masters.

За титул Міс Україна цього року змагатимуться 18 конкурсанток.