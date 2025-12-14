Енергетики працювали всю ніч і продовжують ліквідацію наслідків ворожого обстрілу в ніч на 13 грудня.

Про це йдеться у повідомленні АТ «Миколаївобленерго» зранку 14 грудня, передає Інше ТВ.

«Погодинні графіки не діють! Але електроенергія розподіляється почергово там, де є технічні можливості для цього.

Знаємо, що ви дуже чекаєте на завершення робіт! Просимо ще трошки терпіння – ми робимо все можливе, щоби повернути електропостачання у ваші оселі!

Звертаємося до тих, хто наразі зі світлом – будь ласка, не забувайте про економію! Стан мереж в цей період вкрай нестабільний, тож найменше перенавантаження загрожує звести нанівець всі зусилля енергетиків», – мовиться в повідомленні.

