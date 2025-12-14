В області протягом доби виникло 9 пожеж в житловому секторі. Одна людина загинула, 2 постраждало.

Про це зранку 14 грудня повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, у м. Вознесенськ на пожежі у прибудові до приватного житлового будинку постраждав господар домоволодіння 1958 р. н. З численними опіками тіла каретою швидкої допомоги чоловіка доставлено до реанімаційного відділення лікарні. Його стан важкий. Площа пожежі склала 30 кв. м.

У Миколаєві під час гасіння пожежі на балконі у двокімнатній квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку вогнеборці виявили тіло загиблої жінки 1972 р. н. Також евакуювали на свіже повітря постраждалого чоловіка. Він госпіталізований медиками до лікарні з ознаками отруєння продуктами горіння та знаходиться у стані середньої важкості. Пожежу ліквідували площею 20 кв. м.

Ще одна пожежа у Миколаєві виникла на кухні у двокімнатній квартирі на першому поверсі триповерхового житлового будинку. Через щільне задимлення вогнеборці евакуювали 12 людей. Ніхто не постраждав. Пожежу загасили на площі 4 кв. м.

У с. Панкратове Вознесенського району горіла покрівля лазні на території приватного домоволодіння площею 20 кв. м.

У с. Новобогданівка Радсадівської територіальної громади Миколаївського району загорівся одноповерховий житловий будинок. Пожежу загасили площею 50 кв. м.

У Миколаєві горіло цокольне гаражне приміщення площею 60 кв. м. та двоповерховий житловий будинок площею 150 кв. м.

У с. Сергіївка Березнегуватської територіальної громади Баштанського району вогнеборці загасили пожежу покрівля житлового будинку площею 20 кв. м.

Інші пожежі без резонансу.

Причини пожеж встановлюються. На всі випадки забезпечено реагування підрозділів ДСНС. Додатково працювали співробітники поліції, бригади швидкої допомоги, АТ “Миколаївобленерго”.

