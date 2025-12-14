Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні.

Про це йдеться в коментарі Президента України Володимира Зеленського, передає Інше ТВ.

«Від учорашнього дня всі наші служби працюють, щоб відновити постачання світла, тепла й води в регіони після російських ударів по енергетиці. Ситуація все ще складна – сотні тисяч сімей залишаються без світла на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Чернігівщині, Донеччині, Сумщині, Дніпровщині. Дякую кожному й кожній, хто залучений до ремонтних робіт. Цієї ночі знову були удари по наших громадах. Є поранені.

Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Лише один тиждень.

Україні потрібен мир на гідних умовах, і ми готові працювати максимально конструктивно. Ці дні будуть насичені дипломатією. Дуже важливо, щоб вона принесла результат. Розраховую на підтримку наших партнерів. Дякую всім, хто допомагає», – мовиться в повідомленні очільника української держави.

