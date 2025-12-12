Протягом доби 11 грудня і в ніч на 12 грудня на території області зареєстровано 4 пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У Миколаєві горіла електрощитова в підвальному приміщенні гаража на території приватного домоволодіння площею 5 кв. м.

У м. Снігурівка зайнялися пластикові сміттєві баки. Пожежу ліквідували на площі 5 кв. м.

У селищі Арбузинка виникла пожежа легкового автомобіля Москвич АЗЛК-2140 на площі 2 кв. м.

Горіли речі домашнього вжитку в кімнаті підвального приміщення приватного двоповерхового житлового будинку у Миколаєві площею 10 кв. м.

Причини пожеж встановлюються, на них забезпечене реагування підрозділів ДСНС.

