Протягом доби в області виникло 3 пожежі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, 9 грудня горіло сміття в сміттєзбірнику дев’ятиповерхового житлового будинку у Корабельному районі Миколаєва. На незначній площі займання загасили вогнеборці.

Пожежу тюків соломи в господарчій споруді на території приватного домоволодіння у селі Кінецьпіль Первомайського району ліквідував черговий караул державної пожежно-рятувальної частини площею 12 кв. м.

У с. Коблеве займання вагончика для кемпінгу на відкритій території загасили вогнеборці площею 15 кв. м.

Причини всіх пожеж встановлюються. До гасіння залучалось 3 автомобілі та 12 вогнеборців ДСНС, також працював пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Коблівської сільської ради.

