8 грудня на території Миколаївщини виникли 2 пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Зокрема горіла їжа на плиті у квартирі багатоповерхівки у м. Миколаєві. Займання на незначній площі загасили власники до прибуття підрозділу ДСНС.

У с. Новотимофіївка Горохівської громади Баштанського району горів будинок, який не експлуатується. Площа пожежі 10 кв. м, причина займання встановлюється.

Загалом від ДСНС на ліквідацію пожеж залучались 8 вогнеборців, 2 спецавтомобілі.

