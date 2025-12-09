Папа прийняв у Кастель-Ґандольфо Президента України.

Як інформує пресслужба Святого Престолу, темою зустрічі була війна в Україні, дипломатичні ініціативи з побажанням досягнення справедливого та тривалого миру й питання повернення військовополонених і вивезених дітей.

Під час дружньої бесіди, яка була присвячена війні в Україні, Святіший Отець наголосив на необхідності продовження діалогу, поновивши своє палке побажання, щоб дипломатичні ініціативи, які зараз реалізуються, привели до справедливого і тривалого миру. Крім того, не обійшлося без згадки про питання військовополонених та необхідність забезпечення повернення українських дітей до їхніх родин.

Зазначимо, що Папа Лев XIV вдруге прийняв Президента України в резиденції у Кастель-Ґандольфо, після зустрічі, що відбулася 9 липня. Це вже третя їхня зустріч, адже перша відбулася 18 травня, після Святої Меси з нагоди урочистого початку понтифікату.