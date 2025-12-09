Погодні умови упродовж наступного тижня будуть характеризуватись активними синоптичними процесами, внаслідок яких циклони та антициклони змінюватимуть один одного. На тлі такої бурхливої атмосферної діяльності очікуються коливання атмосферного тиску, опади різної інтенсивності та рвучкий вітер, а наприкінці тижня прийде відчутне похолодання, яке більшою мірою охопить північні та східні області України – синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода цього тижня.

У вівторок, 9 грудня, невеликі опади у вигляді дощу, мряки та мокрого снігу пройдуть у Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, вдень також дощі очікуються у північно-західній частині України. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний / південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -2…+4 °С, вдень 0…+5 °С, у південних та західних областях місцями +6…+10 °С.

У середу, 10 грудня, під впливом атмосферних фронтів у північних, західних та східних областях очікуються опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. В решті регіонів переважно без опадів. У південних та західних регіонах місцями туман. Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1…+4 °С, вдень +2…+7 °С, у південних та західних областях місцями +8…+11 °С.

У четвер, 11 грудня, у північних, центральних та східних регіонах очікується невеликий дощ та мряка. У більшості областей спостерігатиметься туман. Вітер південно-західний, 3 – 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +1…+6 °С, вдень +4…+9 °С, у південних та західних областях +8…+11 °С.

У п’ятницю, 12 грудня, помірні дощі передбачаються у центральних, південних та східних регіонах, вдень невеликі опади також прогнозуються в північній частині країни. У західних областях без опадів. Вітер західний / північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень на більшій частині території країни, крім Закарпаття, можливі пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+6 °С, вдень +2…+7 °С, на півдні Одещини до +10 °С.

У суботу, 13 грудня, вночі невеликий дощ та мокрий сніг очікується на Лівобережжі України, вдень по всій території країні опадів не передбачається. Вітер північний, 7 – 12 м/с, місцями (крім західних регіонів) пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час -2…+3 °С, вдень -1…+4 °С, на півдні та на Закарпатті +5…+7 °С.

У неділю, 14 грудня, на всій території України встановиться малохмарна погода на фоні антициклону. Опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…-7 °С, вдень -2…+3 °С, на Закарпатті +5…+7 °С.