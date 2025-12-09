Не будемо вкотре повторювати, що все подорожчало, що війна і не до свят. Війна у кожного різна – хтось підраховує, скільки заплатив за відпочинок на Занзібарі, а хтось вирішує, накривати святковий стіл чи платити за комуналку. ІншеТВ не буде пропонувати вам рецепти на кшталт вийміть у тюльки очі і скажіть, що це чорна ікра, але ми будемо намагатися у дня, що залишилися до свят, ділитися з вами рецептами бюджетних, але смачних страв.

Отже:

Салат Лебединий пух

Основа салату – пекінська капуста + курка +картопля+сир. “Лебединий пух” легший за олів’є, а смак – на мільйон, пишуть Добрі новини. Тож зберігаємо рецепт.

Інгредієнти

Куряче філе варене – 1 шт

Яйця – 3 шт

Картопля варена – 2 шт

Пекінська капуста – половина качана або менше

Твердий сир – 100 г

Майонез – за смаком

Сіль і перець – за смаком

Цибуля – 1 шт

Цукор – 2 ст. л.

Сіль для маринаду – 0,5 ч. л.

Яблучний оцет – 3–4 ст. л.

Вода – 250 мл

Спосіб приготування

Цибулю нарізаємо півкільцями та маринуємо у воді з доданими цукром, сіллю й яблучним оцтом. Цибуля має постояти приблизно півтори години, щоб смак став м’якшим і ніжнішим. Поки вона маринується, готуємо всі інші компоненти.

На блюдо крупно натираємо відварну картоплю, легко підсолюємо, перчимо та робимо тонку сіточку з майонезу. Наступним шаром викладаємо відтиснену від маринаду цибулю, знову додаємо невелику кількість майонезу. На цибулю розкладаємо розібране руками на волокна варене куряче філе, приправляємо перцем, додаємо сіль за смаком і покриваємо легким шаром майонезу, щоб філе стало соковитішим.

Після цього крупно натираємо відварені яйця та рівномірно розподіляємо їх поверх м’яса, знову додаючи невелику майонезну сіточку. Пекінську капусту нарізаємо ніжною соломкою, викладаємо зверху, трохи підсолюємо й злегка змащуємо майонезом, щоб капуста не втратила хрусткість.

Останнім шаром посипаємо дрібно натертий твердий сир. Поверхню прикрашаємо майонезною сіточкою та зеленню. Салату варто дати час настоятися, щоб шари просочилися та смак став виразнішим.

Таким чином салат “Лебединий пух” виходить легким, повітряним і дуже ніжним. Ми радимо готувати його як для гостей, так і для сімейних обідів, адже він завжди виглядає святково й смакує бездоганно. Смачного!