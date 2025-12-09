Археологи, які проводили розкопки на мезоамериканській ділянці в Мексиці, виявили незвичайний кубоподібний людський череп. Це перше свідчення того, що люди в цьому районі практикували унікальний метод формування голови, науково відому як черепна модифікація, близько 1400 років тому.

Про це повідомляє Live Science.

Череп був виявлений поблизу археологічної ділянки Балкон-де-Монтесума (Балкон Монтесуми) у східно-центральному мексиканському штаті Тамауліпас. Різні мезоамериканські етнічні групи жили в цьому районі між 650 роком до нашої ери та 1200 роком нашої ери. Близько 400 року нашої ери виникло село, яке згодом охоплювало близько 90 круглих будинків на двох площах.

Під час недавніх розкопок учені виявили череп чоловіка середніх років незвичайної форми.

Біолог-антрополог Хесус Ернесто Веласко Гонсалес пояснив, що, хоча штучно модифіковані черепи вже знаходили в цьому районі, форма черепа цієї людини унікальна.

Відомі культури, які використовували конусоподібну модифікацію черепів, що мали “інопланетний” вигляд. Черепи такої форми зазвичай створювали за допомогою шматків тканини або м’якої підкладки, які “зв’язували” голови немовлят і сприяли зростанню черепа “навскіс”, тож черепи мають подовжений вигляд.

Але більшість черепів, знайдених на Балконі Монтесуми, були модифіковані “прямо” завдяки розміщенню підкладки на передньому або задньому боці черепа, що робило голову вертикальною і загостреною.

Але череп чоловіка був модифікований інакше: плоскою зробили верхню частину черепа, через що той набув форми паралелепіпеда.

Подібна модифікація зустрічалася в інших районах, тому вчені вирішили з’ясувати, чи був чоловік місцевим або ж переїхав у цю частину Америки. Аналіз показав, що він народився і помер у регіоні, в якому знайшли його череп.

Дослідники припускають, що незвичайна форма голови людини може мати якесь культурно-специфічне значення, яке досі невідоме. У багатьох частинах Мезоамерики відомо, що дещо відмінні форми голови корелюють з різними культурними групами. Хоча сам цей чоловік не був з іншого географічного місця, можливо, що люди, які сформували його голову, були членами іншої культурної групи.